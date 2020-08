ufficiale Termina l’avventura italiana di Atanasov. Firmato un biennale col Levski

vedi letture

Dopo oltre quattro anni in Italia, in cui ha vestito le maglie di Juve Stabia, Viterbese e Catanzaro, Zhivko Atanasov ha deciso di tornare in patria e vestire la maglia del club in cui è cresciuto, pur senza mai esordire. Il classe ‘91 ha infatti firmato un contratto biennale con il Levski Sofia come annuncia la società bulgara.