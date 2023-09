ufficiale Tongya va a Cipro. L'ex Juventus è un nuovo giocatore dell'AEK Larnaca

Addio all’Odense per Franco Tongya, ex centrocampista offensivo della Juventus che nella scorsa estate ha lasciato i bianconeri per la Danimarca. Ora per lui sarà tempo invece di un prestito a Cipro: fino al termine della stagione il 21enne sarà infatti un giocatore dell’AEK Larnaca. I ciprioti hanno anche il diritto di riscatto.