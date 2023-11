ufficiale Villarreal, ecco il successore di Pacheta. Ritorna Marcelino, contratto fino al 2026

vedi letture

La sconfitta contro l'Atletico Madrid è costata cara a Pacheta. Il tecnico infatti è stato sollevato dall'incarico con la squadra a cinque punti dalla zona retrocessione. Nella giornata di oggi è stato annunciato il nome del sostituto. La notizia era nell'aria diversi giorni e solo ora la società ha annunciato l'ingaggio da parte di Marcelino. Il suo è un ritorno visto che ha guidato il Submarino Amarillo dal 2013 al 2016.

I dettagli

Come si legge nel comunicato ufficiale della società, l'allenatore ha firmato un contratto con la società spagnola fino al 2026, con la speranza che possa invertire immediata il trend e riportare la squadra in acque decisamente più sicure senza rischiare nulla in termini di retrocessione in Segunda Division.