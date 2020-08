Dopo la retrocessione in Championship, il Watford ha comunicato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Vladimir Ivic, tecnico 43enne che ha allenato il Maccabi Haifa. Ivic ha firmato un contratto annuale con opzione per un altro anno.

✍️ We are delighted to confirm Vladimir Ivić as the new Head Coach of Watford FC.

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 15, 2020