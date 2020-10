Under-assist e Vardy-gol, il Leicester espugna l'Emirates e batte l'Arsenal 1-0

Brutta sconfitta rimediata dall'Arsenal, battuto in casa da un ottimo Leicester City per 1-0. Dopo un primo tempo equilibrata, gli ospiti hanno trovato il gol della vittoria soltanto all'84' grazie a Jamie Vardy, entrato al 60' e in gol sull'assist confezionato dall'ex Roma Cengiz Under, subentrato anch'egli dalla panchina nella ripresa. Con questo successo il Leicester sale a 12 punti a -1 dalla vetta occupata da Everton e Liverpool, mentre i Gunners restano a quota 9.