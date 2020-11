Uruguay-Brasile, Marquinhos: "Attenzione a Cavani. Al primo errore ne approfitta e ti punisce"

Marquinhos, difensore del Brasile, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro l'Uruguay, in programma nella notte italiana fra martedì e mercoledì. E su Cavani, suo ex compagno di squadra al Paris Saint-Germain: "Cavani è un giocatore decisivo. Dà tantissimo alla sua squadra, sappiamo tutti quanti quanto sia importante per la sua Nazionale. Attacca e difende. In campo dà sempre il massimo e in area è un giocatore sempre molto pericoloso. Bisogna essere concentrati al 100% perché al primo errore che commetti lui ne approfitta e ti fa gol".