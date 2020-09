Valencia, lite fra Javi Garcia e la dirigenza sul mercato. Si punta solo agli svincolati

Javi Gracia, allenatore del Valencia, è andato su tutte le furie con la proprietà perché non è d'accordo sugli acquisti proposti. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, tra i calciatori offerti ci sarebbero solo svincolati tranne quattro tra cui anche Kevin-Prince Boateng in forza alla Fiorentina. Non figura però in questo elenco un altro viola: German Pezzella, desiderio invece del tecnico.