Van Bronckhorst: "Aspiro ad allenare in Premier League: è il miglior campionato del mondo"

Intervistato da Sky Sports, Giovanni van Bronckhorst ha parlato così della sua avventura alla guida del Guangzhou R&F in Cina e dei suoi obiettivi futuri: "Adesso mi sto godendo il mio lavoro in Cina, ma avevo delle ambizioni da giocatore e le ho, ovviamente, anche da allenatore. Penso per esempio alla Premier League: è il miglior campionato del mondo e mi piacerebbe lavorarci un giorno, è questa la mia aspirazione", le dichiarazioni dell'olandese ex Arsenal e Barcellona.