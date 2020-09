Vendere più di acquistare. L'obiettivo del PSG: incassare almeno 60 milioni

Per un mercato in entrata che finora non ha registrato colpi di rilievo c'è quello in uscita che deve forzatamente metterne alcuni a referto. A meno di due settimane dalla fine della sessione di calciomercato il PSG deve dare il via alle cessioni dei giocatori non fondamentali per il progetto tecnico di Thomas Tuchel. Con un obiettivo dichiarato: incassare almeno 60 milioni di euro per rimettere i conti i ordine.

Chi sono dunque gli indiziati a lasciare la capitale francese? In primis c'è Julian Draxler: il tedesco, scrive L'Equipe, ha costi alti d'ingaggio ma non ritenuto necessario dal club. Il problema è la mancanza di acquirenti seri. Sempre in uscita ci sono Idrissa Gueye, tenuto sotto osservazione da Atletico Madrid e Manchester United, Leandro Paredes (anche se non è da escludere una sua permanenza per almeno un'altra stagione) e Thilo Kehrer che con l'arrivo di Florenzi ha perso la titolarità sulla fascia destra di difesa. Infine da capire la posizione del terzo portiere Marcin Bulka