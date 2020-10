VIDEO - Arias, bruttissimo infortunio in Colombia-Venezuela: rottura della tibia per il terzino

Nella notte il terzino colombiano Santiago Arias ha subito un terribile infortunio in occasione della sfida contro il Venezuela valido per le qualificazioni a Qatar 2022. Nel corso di un duello in scivolata con Darwin Machis, il calciatore classe '92 che da pochi giorni s'è trasferito al Bayer Leverkusen ha visto il suo ginocchio piegarsi con conseguente rottura della tibia. Un infortunio terribile, che lo costringerà a diversi mesi di stop. In basso il video.

Horrific injury for Colombia's Santiago Arias as his foot is left pointing outwards in their World Cup qualifier against Venezuela.

Darwin Machis, the Venezuela winger who made the challenge, was left in tears.pic.twitter.com/MOVntHAWmu

— Sam Street (@samstreetwrites) October 10, 2020