Villarreal, ambizione Emery: "Sognare non costa nulla e io sogno di vincere un titolo qui"

Prime parole da tecnico del Villarreal per Unai Emery. L'ex allenatore dell'Arsenal è pronto per la sua nuova avventura e nella giornata di oggi si è presentato alla stampa: "Sognare non costa nulla e io sogno di vincere un titolo in un progetto che mi appassiona come al Villarreal".