Villarreal, Coquelin: "Serve attenzione ma dobbiamo vincere per centrare la qualificazione"

In vista della sfida contro il Sivassopor, il centrocampista del Villarreal Francis Coquelin ha parlato in conferenza stampa: "E' un torneo molto duro, dove tutte le partite sono complicate, ma questa soprattutto. Il Sivasspor è una squadra che, nonostante la vittoria, ha segnato tre gol in casa nostra. Dobbiamo fare attenzione e cercare la vittoria per qualificarci. Per questo dobbiamo difendere bene, sfruttando le occasioni che abbiamo per segnare gol".