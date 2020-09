Villas-Boas: "Tuchel? Tanti soldi spesi e zero Champions. Con l'Atalanta ha vinto alla lotteria"

Il tecnico del Marsiglia, André Villas-Boas, ha parlato in conferenza stampa del battibecco avuto nel corso della partita con Thomas Tuchel: "Sono stati insulti normali. Tipo 'Sei una m****'. 'No, tu sei una m****'. Lui mi ha detto che stasera ho giocato alla lotteria, io gli ho detto che la sua l'ha giocata contro l'Atalanta. Va bene così. Ho molto rispetto per lui e per quello che fa. Naturalmente il PSG si aspetta di vincere la Champions League un giorno, Perché non puoi investire un miliardo e mezzo di euro e non vincere la Champions League. Ancelotti è stato qui e ora allena l'Everton, Emery è stato qui e ora allena il Villarreal. È difficile, l'attesa per la Champions League. Lo ammiro tanto. Giocano un buon calcio, difendono bene con aggressività. Gliel'ho detto: 'Non posso giocare come te'. Ma lo apprezzo molto".