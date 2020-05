Violazione del lockdown per Marcos Rojo: sigari e partite a carte con gli amici in Argentina

Dopo Jack Grealish, Kyle Walker e Moise Kean, la Premier League deve fare i conti con un’altra violazione del lockdown da parte di un giocatore, almeno formalmente, di proprietà di un club inglese. Nelle scorse ore Marcos Rojo, difensore del Manchester United in prestito all’Estudiantes, è stato immortalato da un video del fratello Franco mentre fuma e gioca a carte con gli amici (in totale una decina di persone). Il tutto è avvenuto in Argentina, dove il lockdown è in vigore almeno fino al 10 maggio. L’Estudiantes sta già valutando provvedimenti, nelle prossime ore secondo la BBC anche lo United si farà sentire col giocatore per riprendere i suoi comportamenti.