Vittorie sofferte per Liverpool e City: in Inghilterra premiano Fabinho, 4 per Cancelo

vedi letture

C'è soddisfazione in Inghilterra per l'esordio vincente in Champions di Liverpool e Manchester City. La squadra di Klopp passa ad Amsterdam rischiando grosso contro l'Ajax e con un pizzico di fortuna: la rete decisiva è un autogol di Tagliafico. La stampa locale elogia la prova di Fabinho: il sostituto di Van Dijk viene premiato con un 9 in pagella dal Liverpool Echo.

Prestazione molto negativa, invece, per un ex protagonista della Serie A. Il Manchester City batte 3-1 il Porto dopo essere passato in svantaggio ma preoccupa la tenuta della difesa. Joao Cancelo in particolare sembra essere allo sbaraglio sulla corsia sinistra: il Manchester Evening News giudica addirittura da 4 la sua partita.