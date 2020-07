Watford, salta la terza panchina: esonerato Pearson, si attende l'ufficialità

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Sky Sports Nigel Pearson è stato esonerato dal Watford con due giornate d'anticipo. Pesa il ko contro il West Ham nell'ultimo turno, in una sfida decisiva per la volata salvezza. Attualmente gli hornets hanno tre punti di vantaggio su Aston Villa e Bournemouth e il prossimo turno affronteranno a "Vicarage Road" il Manchester City. In questa stagione il Watford, protagonista di una stagione tormentata, ha già esonerato due allenatori: Javi Gracia e Quique Sanchez Flores. Arrivato a dicembre, Pearson ha vinto 7 partite su 20, incluso un netto successo contro il Liverpool schiacciasassi fino a quel momento mai sconfitto in campionato.