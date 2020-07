Le aperture in Inghilterra - Disastro De Gea, ora l'inquisizione spagnola. Esonerato Pearson

Su tutte le prime pagine di oggi, lunedì 20 luglio 2020, si parla della vittoria del Chelsea in semifinale di FA Cup contro il Manchester United. Due incertezze di De Gea e un autogol di Maguire spianano la strada ai Blues di Lampard che battono i Red Devils con il punteggio di 1-3 e si guadagnano la finale: l'1 agosto sfideranno nell'ultimo atto l'Arsenal. Terzo cambio in panchina per gli Hornets. Il Watford esonera Pearson: squadra a Mullins. Spazio anche al successo del Tottenham di Mourinho sul Leicester, per 3-0.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Mirror Sport: "Now expect the Spanish inquisition"

Star Sport: "DEsaster"

Daily Express: "DEsaster"

Metro sport: "Chelsea's gifts from De Gea"