Werder Brema al play-out contro l'Heidenheim: le due squadre si sono già affrontate in stagione

Per poter restare in Bundesliga, il Werder Brema che ha chiuso terzultimo in classifica dovrà affrontare nel play-out l'Heidenheim, squadra che invece ha concluso al terzo posto nella Serie B tedesca. Non sarà la prima volta però che le due squadre si affronteranno in questa stagione. Lo scorso 30 ottobre infatti il Werder Brema sconfisse 4-1 proprio l'Heidenheim nel secondo turno di DFB-Pokal, la Coppa di Germania, e nessuno si sarebbe aspettato un'altra sfida tra di loro ma con una posta in palio molto più alta.