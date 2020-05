Willian ammette: "Difficile che resti al Chelsea: Blues offrono biennale, io voglio tre anni"

Willian e un futuro ancora tutto da scrivere. L'esterno brasiliano è in scadenza di contratto col Chelsea, ma non ha ancora trovato l'accordo per rinnovare: "È una situazione difficile - ha affermato lui stesso -, perché il Chelsea mi ha offerto due anni di contratto e non ha intenzione di modificare l'offerta. Io però ho detto subito al club che voglio un triennale", le dichiarazioni a Esporte Interativo del classe '88. Un appello disperato o un addio anticipato? Fra poche settimane sapremo, ma intanto Willian è stato proposto - tra le tante - pure alla Roma.