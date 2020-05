Wolfsburg, infortunio alla caviglia per Otavio. Glasner: "Rischia un lungo stop"

L'ottima prestazione contro l'Augsburg dello scorso fine settimana è stata seguita da una pesante battuta d'arresto per Paulo Otavio che si è infortunato alla caviglia in allenamento nei giorni scorsi e non ha potuto giocare contro il Borussia Dortmund. Il giocatore del Wolfsburg infatti rischia di dover restare fuori a lungo: "Non sappiamo ancora esattamente quanto dovrà stare fuori", ha ammesso l'allenatore Oliver Glasner, "Farà dei test più dettagliati lunedì. Pare che debba stare fuori a lungo".