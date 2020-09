Wolverhampton-Man. City 1-3 , le pagelle: De Bruyne disegna calcio, Podence lo imita

vedi letture

Wolverhampton-Manchester City 1-3

Marcatori: 20’ rig. De Bruyne (M), 32’ Foden (M), 78’ Raul Jimenez (W), 95’ Gabriel Jesus (M)

WOLVERHAMPTON

Rui Patricio 6,5 – Intuisce la conclusione dal dischetto di De Bruyne. Evita il tris con un grande riflesso, prima di arrendersi a Gabriel Jesus.

Boly 5 – Non combina disastri, però ogni volta che Sterling lo punta sono dolori.

Coady 5,5 – Serata non semplice per il neo nazionale inglese, protagonista sfortunato nel finale con una deviazione che inganna Rui Patricio.

Saiss 5 – Entra in netto ritardo su De Bruyne, causando un rigore evitabile che taglia le gambe ai suoi.

Traorè 6 – Primo tempo anonimo. Nella ripresa si sveglia dal torpore, recapitando tanti palloni invitanti in mezzo all’area.

Neves 5 – Poco lucido in fase conclusiva. Cestina una buona occasione con la porta spalancata, calciando troppo debolmente.

Moutinho 6 – Ritmo compassato, ma il tasso tecnico non si discute. Mette ordine in mediana. (78’ Dendoncker sv)

Marcal sv – La sua partita dura appena otto minuti. Si fa male ed è costretto a uscire. (8’ Vinagre 6 - Entra bene nel match, prova di sostanza senza particolari acuti).

Podence 7 – Sfiora l’incrocio dei pali e pennella per la testa di Jimenez. Prima anche un pregevole velo a liberare Neves e un pallonetto di poco alto. (78' Fabio Silva sv)

Raul Jimenez 6,5 – Fa la guerra ai centrali del City, segnando la rete che riapre la partita con un imperioso stacco di testa.

Pedro Neto 6,5 – Imprendibile nell’uno contro uno, semina il panico con le sue accelerazioni.

MANCHESTER CITY

Ederson 6 – Primo tempo da spettatore non pagante. Non può niente sull’incornata vincente di Jimenez.

Walker 6,5 – Devastante quando parte in velocità palla al piede. Salva un gol già fatto sulla linea.

Stones 5,5 – Un paio di buone chiusure, ma non è sempre impeccabile nel tenere alta la linea.

Akè 6 – Pulito nelle letture, preciso in fase di impostazione. Sbaglia poco o niente.

Mendy 5,5 – Se ne sta arroccato nella sua metà campo. Soffre l’intraprendenza di Traorè.

Fernandinho 6,5 – Il capitano dei Citizenzs gestisce sapientemente il pallone, senza prendersi rischi inutili.

Rodri 6,5 – Sfiora l’eurogol con una spettacolare conclusione a giro che sfiora il palo.

Foden 7 – Incisivo, anche se non sempre dentro la partita. Avvia e conclude l’azione del raddoppio.

De Bruyne 7,5 – Disegna calcio, catalizzando il gioco dei Citizens. Si procura e trasforma il rigore che sblocca la partita.

Sterling 6,5 – Solita scheggia impazzita sulla corsia sinistra. Assist perfetto per il 2-0 di Foden. (81’ Ferran Torres sv)

Gabriel Jesus 6,5 – Non dà punti di riferimento. Ingaggia un duello a distanza con Rui Patricio e lo vince in extremis.