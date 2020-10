Zenit ko a Dortmund, Semak: "Meglio nella ripresa ma commesso un errore ingenuo"

Seconda sconfitta consecutiva in Champions per lo Zenit. I russi cedono 2-0 al Borussia Dortmund dopo aver retto per 78 minuti. "Purtroppo abbiamo perso - dice nel post gara l'allenatore Sergej Semak - "Il Borussia ha giocato bene, in modo intenso, ha premuto molto, noi non abbiamo avuto buone azioni offensive. Dietro abbiamo commesso diversi errori nel primo tempo. Abbiamo fatto meglio nella ripresa, dove però abbiamo commesso un errore in una situazione semplice, che ha generato il calcio di rigore. Dopodiché abbiamo cercato di migliorare po' il nostro gioco, utilizzando tutte le nostre risorse, ma non siamo riusciti a pareggiare. E nei minuti di recupero abbiamo subito anche il secondo gol".