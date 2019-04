© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alice Parisi, centrocampista della Fiorentina Women's, si è così espressa a Sky Sport in vista della finale di Coppa Italia che attende le viola domenica prossima contro la Juventus: "Non dobbiamo rammaricarci di niente, è stato tutto fantastico: peccato solo per come è finito il campionato. Domenica ci sarà l'ultimo atto di questa stagione e non sto neanche a dire come spero che vada".