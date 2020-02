vedi letture

Allarme Coronavirus. Cincotta: "Spiace non poter giocare, ma è stato giusto fermarsi"

Attraverso il proprio profilo Instagram il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta ha parlato del doppio rinvio contro il Milan – in campionato e in Coppa Italia – dovuto all’allarme Coronavirus: “Spiace non poter giocare. Ma in situazioni d'emergenza come quelli attuali è giusto calibrare le priorità e fermarsi momentaneamente. La speranza è che tutto rientri il più in fretta possibile”.