Allarme Coronavirus. Girelli: "Vogliamo regalare serenità all'Italia in questo momento difficile"

L’attaccante dell’Italia femminile e della Juventus Women Cristiana Girelli nell’intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato anche dell’allarme Coronavirus e di come lei e le compagne sono trattate in Portogallo dove si trovano per disputare l’Algarve Cup: “Qui in Portogallo ci stanno trattando bene, nessun problema, ma sappiamo quanto la situazione sia preoccupante in Italia. A maggior ragione allora io e le mie compagne cercheremo di appassionare sempre più le tante persone che ci guarderanno in tv, che seguiranno le nostre partite e faranno il tifo per noi. Faremo di tutto per regalare momenti di serenità e speranza al nostro Paese che ora sta vivendo un momento molto difficile e si è dovuto fermare”.