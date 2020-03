Allarme Coronavirus. Wang Shuang sogna Tokyo. E si allena da sola in quarantena

La centrocampista della Nazionale cinese femminile Wang Shuang sta vedendo svanire il sogno di partecipare all’Olimpiade di Tokyo in estate. A causa del Coronavirus. La calciatrice infatti non ha potuto seguire le compagne in Australia per disputare le gare di qualificazione vivendo nella regione di Wuhan da cui è iniziato il contagio mondiale. L’isolamento e la quarantena forzata non hanno però fiaccato la volontà della calciatrice che non ha intenzione di smettere inseguire il proprio sogno e per questo ha iniziato ad allenarsi da sola sul tetto del palazzo in cui vive per cercare di mantenere la forma.

Un allenamento, testimoniato da un video pubblicato da Titan Sports Plus, che vede Wang prima calciarte il pallone contro il muro, poi svolgendo esercizi di stretching e infine lega un elastico ad una colonna per allenare come possibile le gambe, tutto con la mascherina protettiva. Con la speranza che l’emergenza rientri e che possa partecipare a Tokyo 2020 assieme alle sue compagne e a tanti altri atleti – uomini e donne – cinesi che stanno vedendo a rischio la propria presenza a causa dell’epidemia che rende difficili gli allenamenti, tanto che la Cina ha deciso di far volare la squadra d’atletica in Qatar per allenarsi, mentre la squadra femminile di calcio resterà in Australia.