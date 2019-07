© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stamani la Roma femminile ha annunciato il suo quarto acquisto estivo, Andrine Hegerberg, sorella della più famosa Ada (in foto), centrocampista del Lione nonché Pallone d'Oro in carica del calcio a tinte rosa. La quale ha voluto augurare l'in bocca il lupo alla sorella tramite la sua pagina Instagram, rendendo nota la sua simpatia per i colori giallorossi: "Sono fiera di te e così eccitata per la tua nuova avventura in uno dei miei club preferiti da bambina". Ecco dunque di seguito il post originale.