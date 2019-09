Arsenal Women, Montemurro: "Fiorentina organizzata, non siamo favoriti"

Fonte: Firenzeviola.it

L'allenatore dell'Arsenal Women Joe Montemurro ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara che avrà luogo domani sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina Women's: "Sono molto orgoglioso del nostro lavoro, perché abbiamo riportato questo club dove merita di essere".

La Fiorentina? "E' una squadra molto organizzata nella fase di contropiede. Hanno degli attaccanti forti e davanti possono crearci problemi. Sono una squadra ben messa in campo".

Il calcio femminile italiano? "Si vede il progetto delle squadre. Il Mondiale ha dato quella spinta per la crescita del calcio femminile in Italia. Siete ben visti dall'Inghilterra".

La sfida di domani con la Fiorentina? "Non mi sento favorito. Per noi è la prima da qui a sei anni. Mentre la Fiorentina è già stata in Champions anche l'anno scorso".

Su cosa è migliore il campionato inglese? "La Lega ora è tutta professionistica, questo è stato un grande salto. Adesso ci sono 6-7 squadre che possono vincere il campionato. Prima ce ne era solo 2-3. E' stato fatto veramente il salto di qualità".

Come sta Vivianne Miedema? “Sta bene è rientrata, e stasera dovrebbe giocare”.