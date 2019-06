Asllani come Ibra: una statua a sua immagine fuori dal Gamla Ullevi

Oltre all'attaccante anche Nilla Fischer, Hedvig Lindahl, Caroline Seger avranno la loro statua

Nei giorni scorsi la Federcalcio svedese ha firmato un accordo con la Coca Cola per dare il via all’iniziativa Football Forevher finalizzata ad aumentare la visibilità del calcio femminile e l’interesse nei suoi confronti. Fra le varie iniziative spicca la realizzazione di quattro statue, posizionate all’esterno del Gamla Ullevi di Goteborg, dedicate a quattro calciatrici della Nazionale femminile svedese: Kosovare Asllani, Nilla Fischer, Hedvig Lindahl e il capitano Caroline Seger.

La prima fra queste, per le origini slave e il ruolo, è stata spesso accostata a un mito del calcio scandinavo come Zlatan Ibrahimovic e ora, proprio come l’ex di Juve, Milan ed Inter, potrà vantare una statua a sua immagine e somiglianza. “Sembra che stiamo entrando in una nuova era. Noi combatteremo sempre per l’uguaglianza di genere in Svezia. - ha commentato Asllani in occasione delle foto con le statue - Noi parliamo per la prossima generazione”.