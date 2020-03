Barça, anche le calciatrici si tagliano lo stipendio del 70%. Ed è un sacrificio maggiore

Anche le calciatrici del Barcellona hanno deciso di ridursi l'ingaggio per andare incontro alla società in questo momento in cui il calcio è fermo a causa della pandemia Coronavirus. Lo hanno annunciato tre delle giocatrici più rappresentative del club - Vicky Losada, Alexia Putellas e Sandra Paños – attraverso un comunicato pubblicato sui propri profili social. Anche per le ragazze del Barcellona Femenì il taglio sarà del 70%, pari a quello di Leo Messi e compagni.

“Vogliamo esprimere pubblicamente la nostra solidarietà al club, nel momento eccezionale che stiamo vivendo a causa del COVID-19, come staff della prima squadra femminile dell'FC Barcellona. Riteniamo che il nostro modo di aiutare sia quello di contribuire con il nostro piccolo granello di sabbia con una riduzione salariale che, come annunciato dal Club, sarà del 70% di ogni mensilità durante tutto questo periodo di stato d'emergenza. Vorremmo anche chiarire che in nessun momento ci siamo rifiutate di aiutare. - si legge nella nota - Speriamo che la fine di questa situazione sia vicina e presto si possa tornare a fare quello che più ci piace, ovvero giocare a calcio e dare gioia con le nostre vittorie. Nel frattempo, vogliamo inviare il nostro sostegno alle persone che stanno attualmente soffrendo le conseguenze di questa malattia e le nostre più sentite condoglianze alle famiglie dei defunti. VISCA EL BARÇA I VISCA CATALUNYA”.

Un taglio paritario che a un primo sguardo potrebbe sembrare giusto, ma che a uno più approfondito non lo è (un po' come la flat tax) perché enormemente diverse sono le cifre di cui si parla. La calciatrice più pagata del Barcellona infatti è l'olandese Lieke Martens il cui ingaggio si aggira attorno ai 250mila euro annui, cifra molto lontana anche dall'ultimo panchinaro della squadra maschile per non parlare della differenza con Leo Messi che all'anno porta a casa circa 50 milioni di euro. Se in termini assoluti il risparmio del club catalano è maggiore nel taglio del 70% dei contratti degli uomini (lo stesso taglio nella squadra femminile è ben poca cosa rispetto al bilancio di blaugrana), in termini relativi il sacrificio fatto dalle calciatrici è superiore a quello dei colleghi proprio in virtù di stipendi in molti casi vicini alla normalità.