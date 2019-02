Bertolini: "È in atto un risorgimento del calcio femminile in Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ct della Nazionale femminile Milena Bertolini ha parlato della crescita del movimento in Italia spiegando che il calcio in rosa sta vivendo una fase di risorgimento: “Noi siamo indietro, paghiamo 15-20 anni di mancati investimenti e non possiamo pensare di annullarli in 3-4 anni. Gli altri paesi in questi 15-20 anni hanno investito tanto e ora sono avanti, però è in atto un risorgimento del calcio femminile nel nostro Paese. Si sta cercando di invertire la tendenza e lo stiamo facendo bene perché in poco tempo abbiamo ridotto questo gap, anche se ci vorranno ancora 6-8 anni per poter arrivare a livello degli altri. Dobbiamo essere consapevoli – prosegue la ct come riporta il sito della FIGC - di dover migliorare velocemente perché anche gli altri continuano a crescere e non ci aspettano. È fondamentale ampliare la base delle praticanti, in questi tre anni abbiamo avuto 1500 bambine in più e questo vuol dire che si sta creando una base solida. E' importante che i media ci diano spazio e facciano conoscere questo movimento e anche il campionato deve essere sempre più competitivo. Il 2019 è un anno importante perché andremo ai Mondiali e le vittorie aiutano a farci conoscere, quello che noi possiamo promettere agli italiani è che andremo in Francia a dare il massimo. Vogliamo fare bene e andare avanti, sarà una Nazionale che lotterà fino all'ultimo minuto e poi vedremo cosa succederà. Obiettivi? Se voglio sognare in grande direi che sarei soddisfatta se vincessimo i Mondiali, però questo è un grande sogno e io devo essere molto realista. E allora dico che sarò soddisfatta se andremo in Francia facendo tutto il possibile per prepararci al meglio, lavorando di squadra e mettendoci tutto il nostro impegno, la nostra passione e la nostra qualità e, quando avremo fatto questo, vedremo a che punto saremo arrivate”.