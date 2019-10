Bertolini: "Italia al Sud anche per promuovere il movimento femminile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini in conferenza stampa ha parlato della sfida di domani contro la Bosnia che segna l’esordio casalingo delle azzurre post Mondiale: “È bello tornare in Italia dopo la Coppa del Mondo e mi piace molto l’idea di giocare a Palermo. Al Sud ci sono tanti talenti, ma mancano le opportunità e le strutture, credo che il fatto che la Nazionale giochi in questa città, che ha una tradizione nel calcio femminine, sia un mezzo importante per promuovere il nostro movimento e confido nel calore e nella passione dei palermitani per il calcio. Il Mondiale ha lasciato un’eredità importante, permesso a tante bambine di immaginarsi calciatrici quando saranno grandi, ha lasciato un’immagine positiva che va gestita e rilanciata. La Federazione sta lavorando a diversi progetti, l’obiettivo più importante per il futuro del calcio femminile è quello di aumentare il numero delle praticanti e passare da 25mila e 100mila, cosa che andrebbe ad incidere anche sull'aspetto culturale. - continua Bertolini parlando poi della Bosnia – Affronteremo una squadra forte fisicamente e aggressiva, con individualità superiori rispetto alle squadre fin qui affrontate che si chiudevano molto e non ci lasciavano spazi per colpire in avanti. Scorie mondiali? Eravamo tutte debuttanti, abbiamo vissuto emozioni fortissime e forse scattavano meccanismi inconsci che ci hanno fatto rendere in un certo modo. Ora stiamo facendo fatica, ma dobbiamo ritrovarci anche perché la differenza reti può essere importante”.