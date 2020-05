Bertolini sulla Serie A femminile: "Giusto mantenere un numero ristretto di squadre"

Milena Bertolini, ct dell'Italia femminile, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile su TMW Radio ha parlato anche del possibile cambio di format della Serie A spiegando che è per mantenere le 12 squadre attuali senza aumentarne il numero: “La qualità è essenziale, per poter sviluppare il calcio femminile questo deve piacere. Italiani e italiane si sono innamorate della Nazionale femminile perché hanno visto tante cose, tra cui un calcio qualitativo. Le nostre giocatrici, anche tra le giovani, sono molto brave, e vanno messe nelle condizioni per fare le giuste esperienze, a questo serve un numero ristretto di squadre. Negli USA la lega professionistica è fatta da dieci squadre, in Germania con 500.000 giocatrici hanno dodici squadre. Senza qualità si rischia di cadere nei soliti discorsi, se Cairo vuole prendere una squadra femminile ben venga, dico solo che l'anno scorso due squadre sono state ripescate in Serie A. Ora ci sono realtà dilettantistiche che sarebbero felici di avere una certezza economica con l'appoggio di una grande società. Vediamo l'Inter, che ha fatto crescere i suoi giovani dalla B".