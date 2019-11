Bonansea, Kulis e Mauro: 3 nuovi-vecchi acquisti nella corsa al titolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Barbara Bonansea, Lidija Kulis e Ilaria Mauro. Sono loro i tre nuovi-vecchi acquisti delle prime tre della classe nella corsa verso lo scudetto. Tre calciatrici che in questa prima parte di stagione sono state fermate da problemi fisici e non hanno potuto dare il proprio contributo alle rispettive squadre – Juventus, Milan e Fiorentina -, ma che si candidano per tornare alla ribalta nel mese di dicembre che segna anche la riapertura del calciomercato nella Serie A femminile.

Per Barbara Bonansea il calvario è finito al minuto 59 della sfida contro la Roma (vinta dalla Juventus per 4-0) quando ha fatto il suo esordio stagionale in bianconero sostituendo Cernoia. Un calvario iniziato il 20 agosto scorso con la frattura al piede sinistro che l’ha costretta prima all’intervento chirurgico e poi a tre mesi di terapie per il recupero. Un ritorno importante quello dell’esterna d’attacco anche se chi l’ha sostituita finora – Cernoia appunto e Maria Alves – non l’ha fatta troppi rimpiangere. Un ritorno importante in vista del finale del girone d’andata e per il futuro visto che avere nuovamente a disposizione una calciatrice del valore di Bonansea può rappresentare un’arma in più per battere la concorrenza delle agguerrite rivali.

Anche per Lidija Kulis l’esordio con la maglia del Milan, dove era arrivata in estate dal Glasgow City, è arrivato nell’ultima giornata al minuti 88° quando ha sostituito Dominika Conc nel match contro il Sassuolo. Anche qui si parla di un ritorno importante perché la bosniaca porta con sé esperienza, qualità e – sperano in casa rossonera – anche gol pesanti. “È il nostro neo acquisto di dicembre” ha detto il tecnico Ganz nel dopo gara, segno che anche lui attendeva il ritorno di Kulis per avere maggiori alternative in avanti per continuare a coltivare il sogno Scudetto.

Infine Ilaria Mauro che sembra essersi messa alle spalle i problemi alla schiena che l’hanno tormentata da inizio stagione in avanti costringendo spesso la Fiorentina a dover fare a meno del suo bomber (oltre che di una Lana Clelland lungodegente che probabilmente rientrerà a inizio anno) dovendo puntare su una Thogersen adattata al fianco di Bonetti. Un rientro fragoroso quello del centravanti viola che ha siglato una doppietta in mezzora dando il via alla vittoria toscana contro l’Hellas e permettendo alla squadra di Cincotta di restare in scia dei Juventus e Milan.