© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuta in conferenza stampa a due giorni dall’esordio contro l’Australia, l’attaccante dell’Italia femminile Barbara Bonansea dimostra di avere coraggio e idee chiare sul cammino delle azzurre: “Siamo tranquille e serene, stiamo pensando che questa è una gara come le altre, anche se la tensione sarà più alta perché per tutte noi è il primo Mondiale. Speriamo che questa tensione sia positiva, che ci dia la spinta per dare il meglio e non ci blocchi la testa e le gambe. - continua Bonansea – Obiettivi? Voglio vincere, poi quello che succede succede. Non è scritto da nessuna parte che debba vincere per forza la Francia o gli Stati Uniti, possiamo sognare anche noi. Certo siamo 15^ o 16^ nel ranking, ma questo vuol dire solo che abbiamo meno probabilità, non che non ne abbiamo nessuna”.