Scatta l’allarme in casa del Brasile femminile, prossimo avversario dell’Italia ai Mondiali di Francia. La stella verdeoro Marta Vieira da Silva si è infatti infortunata sabato scorso in allenamento riportando una leggera lesione muscolare alla coscia sinistra che potrebbe farle saltare il match d’esordio contro la Giamaica domenica 9 giugno. Nei prossimi giorni la numero 10 brasiliana si sottoporrà a nuovi esami per capire l’entità dell’infortunio e quando potrà rientrare in campo per dare una mano alle sue compagne per il passaggio del turno. L’assenza di Marta, eletta sei volte come migliore calciatrice al mondo, sarebbe un duro colpo per la nazionale sudamericana.