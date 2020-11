Caloia, dopo la Nazionale c'è la Serie A. L'Empoli Ladies a un passo dal suo acquisto

vedi letture

Dopo la convocazione da parte di Milena Bertolini per la sfida contro la Danimarca per Angela Caloia, esterno d’attacco classe 2001, potrebbero aprirsi le porte della Serie A femminile. L’Empoli Ladies infatti avrebbe messo la talentuosa calciatrice, cresciuta nei college americani e ora in forza all'Oxford United, per rinforzare il reparto offensivo nel solco del progetto di valorizzazione di giovani calciatrici. Lo riferisce Tuttocalciofemminile.