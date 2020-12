Cantore si gode l'esordio con l'Italia femminile: "Punto di partenza e stimolo a fare di più"

Nella serata di ieri a Viborg, nella sfida contro la Danimarca valida per le qualificazioni a Euro 2022, l'attaccante Sofia Cantore ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Italia femminile coronando il sogno di ogni giocatrice. Un premio meritato per la giovane della Florentia San Gimignano, ma di proprietà della Juventus, già protagonista in questa prima parte di stagione in Serie A con quattro reti all'attivo, che sui social il giorno dopo si gode il momento: "Sembra che le cose belle arrivino sempre quando meno te lo aspetti... - scrive Cantore - Sono stati dieci giorni pieni di emozioni in cui ho trovato un gruppo stupendo.

Sono davvero felice per aver raggiunto questo obiettivo che in realtà è soltanto un grande punto di partenza e uno stimolo per lavorare ancora di più".