Cernoia: "Juve nata per vincere. Siamo sempre la squadra da battere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inserita nell’undici migliore della passata Serie A femminile, la centrocampista della Juventus Women Valentina Cernoia ha parlato a JTV del riconoscimento e della stagione: “È un grande orgoglio e una grande emozione poter partecipare a serate come questa. Meritiamo questo premio perché è il coronamento di una grande stagione. L’annata è stata molto positiva, è iniziata benissimo e ora per continuare a portare a casa altri premi sia a livello collettivo che personale bisogna lavorare. - continua Cernoia – La Juve è una squadra nata per vincere anche se è chiaro che riconfermarsi non è mai facile sopratutto perché i nostri avversari fanno di tutto per ostacolarci. Ma siamo la squadra da battere e lo stiamo dimostrando anno dopo anno. Il segreto di questa squadra è la forza del gruppo e la mentalità tipica di questa società”.