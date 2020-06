Cesena femminile, per Pignagnoli rinnovo all'ottavo mese: "Segnale per le mamme lavoratrici"

vedi letture

Un regalo anticipato, allo scoccare dell’ottavo mesi di gravidanza. È quello che il Cesena femminile ha voluto fare al proprio portiere Alice Pignagnoli che ha ottenuto il rinnovo anche per la prossima stagione. “Sto affrontando un percorso condiviso con la società, il mister Roberto Rossi e le compagne di squadra. Venivo da esperienze anche negative, ho fatto tanti sacrifici e questo attestato del Cesena è un segnale per le mamme lavoratrici. - racconta Pignagnoli a Tuttosport - Ho scoperto di essere incinta a fine novembre dopo una partita a Roma dove per una ginocchiata sul viso sono svenuta e in ospedale mi hanno rivelato di essere alla quinta settimana. Su due piedi ne ho parlato con la società e il mister. Quella è stata la mia ultima partita e in quel momento fermarsi mi ha provocato uno choc, piangevo per l'impossibilità di giocare lasciando la squadra in difficoltà. Mi hanno consolato la dolce attesa in famiglia e l'affetto del Cesena. Poi mi sono sempre allenata, come in questi giorni. Conto di essere pronta per la nuova stagione, vediamo come va dopo il parto. Io come Morgan? Loro hanno tante tutele, spero che la mia situazione sia l'inizio di qualcosa di diverso da noi”.