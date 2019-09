Champions amara per La Fiorentina Women's. L'Arsenal vince 4-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko della Juventus nella gara di ieri sera, anche la Fiorentina perde l'andata dei sedicesimi di Champions League. Passivo pesante al Franchi dove l'Arsenal si impone per 4-0. Apre le marcature Vivianne Miedema, vera e propria bestia nera per l'Italia (suo il gol ai mondiali che di fatto ha eliminato le azzurre).Il raddoppio arriva alla mezz'ora, con Miedema ancora protagonista: assist vincente per Little che non lascia scampo a Durante. Nella ripresa arrivano altre due reti dell'Arsenal, con le inglesi che di fatto chiudono il discorso qualificazione. Ancora a segno Miedema, dopo l'errore di Breitner, prima del poker firmato Lisa Evans, al termine di un'azione spettacolare.

Un passivo davvero pesante per la Fiorentina, che da testa di serie ha pescato il peggior avversario possibile. Si fa dura, per non dire impossibile, per le viola in vista della gara di ritorno in programma il prossimo 24 settembre.