Champions senza italiane. Ancora Lione o è tempo di una nuova regina?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una Champions League priva di italiane, con Juventus e Fiorentina eliminate al primo turno da avversarie troppo forti come rispettivamente Barcellona e Arsenal, e che agli ottavi regala un solo grande scontro come quello fra il Manchester City e l’Atletico Madrid dell’ultima rappresentante azzurra nella massima competizione continentale, ovvero la centrale di difesa Elena Linari.

Gli altri accoppiamenti mettono di fronte alle grandi favorite squadre più che alla loro portata: il Barcellona affronterà infatti il Minsk, mentre al Lione è toccato quel Fortuna Hjorring che negli anni passati veniva regolarmente eliminato dalla Fiorentina. Per il Wolfsburg c’è il Twente, mentre al PSG tocca il Breidablik. Infine l’Arsenal, la più forte fra le squadre di seconda fascia, ha trovato sulla sua strada lo Slavia Praga.

Fa male non vedere nessuna italiana fra le prime sedici visto il nome e il livello, di alcune delle squadre ancora presenti, ma sì sa che la formula a eliminazione diretta è questa e basta trovare un’urna meno fortunata di un’altra per lasciarci le penne prima del previsto. Un domani forse, se si verranno a creare i presupposti e certi gap saranno colmati, si potrà pensare a una formula a gironi che permetterebbe a squadre come appunto la Juve e la Fiorentina di acquisire quell’esperienza necessaria per affrontare certi squadroni. Ma per ora tocca fare da spettatori alla massima competizione continentale e attendere se arriverà l’ennesimo successo delle cannibali del Lione o se invece in Europa ci sarà una nuova regina.

Questi gli accoppiamenti agli ottavi:

Glasgow City-Brondby

Barcellona-Minsk

Biik-Kazygurt-Bayern Monaco

Lione-Fortuna Hjorring

Paris Saint-Germain-Breidablik

Wolfsburg-Twente

Slavia Praga-Arsenal

Manchester City-Atletico Madrid