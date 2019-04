Chievo Valpo, Bonafini: "Derby di Verona? C'è voglia di riscatto"

La presidentessa del ChievoVerona Valpo Flora Bonafini ha parlato sul sito ufficiale del club in vista del derby salvezza contro l’Hellas Verona Women in programma dopo la pausa per la Nazionale: “Rimane l’amaro in bocca per quanto accaduto contro il Mozzanica, abbiamo assaporato una vittoria che avrebbe significato tanto e invece ci toccherà soffrire fino alla fine. Sono contenta della prestazione della squadra, ho visto un gruppo pronto a reagire dopo un periodo poco positivo, ma dobbiamo curare molto più i dettagli visto che nelle ultime due gare abbiamo perso punti per errori individuali. Questi ultimi risultati non sono in linea con le performance che stiamo dimostrando. - continua Bonafini - A due giornate dalla fine ciò che è stato non conta niente, dobbiamo affrontare queste due settimane con serenità, ma allo stesso tempo con molta intensità, come ho chiesto anche ai mister. In noi deve esserci la positività di aver fatto delle buone prestazioni, oltre a tanta voglia di riscatto, sia per il derby d’andata, sia perché è giunto il momento di prenderci finalmente i punti che ci meritiamo e che abbiamo perso per strada”.