UFFICIALE: Hellas Women, arrivano Bonafini e Formisano in dirigenza

Fonte: hellasverona.it

Con l’inizio della stagione sportiva 2019/20 l’Hellas Verona Women comunica di aver affidato il ruolo di Club Manager a Flora Bonafini e il ruolo di Direttore Sportivo ad Antonella Formisano.

Contestualmente si informa che Daniele Signori entrerà a far parte del Settore Giovanile gialloblù.

Il presidente dell’Hellas Verona FC Maurizio Setti, il presidente onorario dell’Hellas Verona Women Sergio Guidotti e tutto il club danno loro il benvenuto, con l’augurio di un buon lavoro per l’anno appena iniziato.

A margine della firma queste le dichiarazioni del nuovo Club Manager Flora Bonafini a hellasverona.it: «I miei ringraziamenti vanno al club e a Francesco Barresi, con cui nelle scorse settimane abbiamo subito trovato una buona intesa e una comune visione d’intenti. Ora c’è da lavorare molto per cercare di costruire una squadra valida e di organizzare al meglio la prossima stagione di tutto il settore femminile, il tempo ci farà conoscere i risultati».

«Ringrazio la società per la possibilità che mi sta dando di continuare a fare il lavoro che ho svolto in questi anni – ha dichiarato il nuovo DS Antonella Formisano – Il mio primo obiettivo è quello di far capire a tutti che bisogna essere una squadra unita, dai dirigenti agli staff e alle calciatrici, perché l’unico scopo sarà raggiungere ciò che ci siamo prefissati e per farlo dovremo essere un ‘Noi’. Una sola società a Verona? Permetterà di aumentare i numeri e anche questo fa sì che si possa lavorare con più attenzione alla qualità. La prossima stagione? Stiamo lavorando con grande cura per formare la Prima squadra, la Primavera e tutte le altre squadre, cercando di scegliere staff preparati che possano valorizzare le nostre ragazze al meglio».