Classifica Serie A femminile, Milan primo in attesa di Juve-Roma

Il Milan almeno per un giorno è la nuova capolista della Serie A femminile. Con la vittoria sul Sassuolo infatti la squadra di Ganz si porta a quota 17 punti, uno più della Juventus, impegnata domani sul campo della Roma, agganciata dalla Fiorentina. Al quinto posto c’è L’Inter, in attesa del derby toscano Empoli-Florentia San Gimignano, mentre in coda fa un balzo in avanti la Pink Bari, che cancella lo zero alla casella gare vinte, che si porta a sette raggiungendo il Sassuolo e scavalcando l’Hellas. In coda restano Tavagnacco a quota 2 e Orobica a 1.

Classifica: Milan 17, Juventus* 16, Fiorentina 16, Roma* 12, Inter 11, Empoli* 9, Florentia SG* 9, Pink Bari 7, Sassuolo 7, Hellas Verona 5, Tavagnacco 2, Orobica 1