È la Fiorentina, come previsto, l’ultima semifinalista della Coppa Italia femminile. Dopo il 6-0 dell’andata la squadra di Cincotta vince anche al ritorno contro l’Hellas Verona grazie a una doppietta di Sofia Kongouli intervallata dalla rete di Baldi per le gialloblù. In semifinale le viola si troveranno di fronte la Roma, mentre nell’altra gara a giocarsi la semifinale saranno Juventus e Milan.

I risultati degli ottavi di finale:

Juventus-Tavagnacco 2-0 (andata 4-0) - 35° Bragonzi, 72° Cantore

AS Roma-Roma CF 3-1 (andata 6-3) - 5° Piemonte, 34° Bernauer, 81° Pugnali; 90° Polverino

Milan-Sassuolo 2-0 (andata 2-0) – 34° aut. Tasselli, 84° aut. Giurgiu

Fiorentina-Hellas Verona 2-1 (andata 6-0) – 15°, 70° Kongouli; 25° Baldi

Semifinali:

Juventus-Milan

Roma-Fiorentina