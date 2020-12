Coppa Italia femminile, l’Empoli cala il poker contro il Ravenna. E passa il turno

vedi letture

Nel recupero di Coppa Italia l’Empoli batte in trasferta il Ravenna e stacca il pass per il prossimo turno. Nell’ultima gara del 2020 le toscane vanno sotto a causa del gol dell’ex Morucci prima di ribaltare la situazione con i gol di Glionna e Miotto. A inizio ripresa però Marengoni riportava il risultato della sfida, decisiva per l’accesso agli ottavi di finale, in parità, ma nel finale ancora Benedetta Glionna e poi Cinotti fissavano il punteggio sul 4-2 per le azzurre.