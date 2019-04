Coppa Italia Femminile: sarà ancora Fiorentina-Juve, al Tardini di Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver riempito quasi totalmente l’Allianz Stadium in campionato, lo scorso 13 ottobre, Juventus Women e Fiorentina saranno nuovamente protagoniste di un grande evento per il calcio femminile in Italia. Di fatto, l’ultima vetrina della stagione prima del Mondiale di Francia 2019, in cui la Nazionale italiana tornerà ad essere protagonista dopo vent’anni di assenza.

Le due formazioni, al quarto atto stagionale dopo i due confronti in campionato e la finale di Supercoppa conquista dalle viola, si contenderanno la finale di Coppa Italia. Allo Stadio Tardini di Parma, un altro storico impianto che accoglierà il calcio femminile. “E’ un piacere ospitare un incontro che rappresenta la grande occasione per la nostra città di entrare a far parte del percorso di crescita che ha visto il calcio femminile protagonista di questi ultimi anni ed in particolare di quest'ultimo periodo, in cui ha avuto una vera e propria esplosione grazie anche al supporto di Sky – ha spiegato l’assessore allo Sport di Parma, Marco Bosi -. Oggi il calcio femminile non è più uno sport di nicchia, ma è apprezzato dai media e dal tifo. Anche nella nostra città è molto praticato e conosciuto”.

Stamani il sorteggio che ha definito la Fiorentina la squadra ospitante, presenti nel corso della prestazione dell’evento i due coach Rita Guarino e Antonio Cincotta, e le calciatrici Cristiana Girelli e Alia Guagni, oltre che il direttore generale della FIGC Marco Brunelli e la CT della Nazionale azzurra Milena Bertolini.

“Complimenti alla Fiorentina e alla Juventus che hanno raggiunto questo prestigioso traguardo – ha detto Brunelli -. Sono convinto che sarà una serata speciale anche perchè in campo ci saranno molte giocatrici che poi faranno parte della spedizione azzurra ai Mondiali Femminili di Francia che si giocheranno a giugno”.