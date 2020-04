Coronavirus, dal campo agli ospedali: la calciatrice del Betis 'Willy' torna a fare il medico

Dal calcio alla lotta contro il Coronavirus. La calciatrice del Betis, Ana 'Willy' Romero, ha annunciato attraverso i propri social di essere scesa in campo in prima linea per sostenere gli operatori sanitari spagnoli in questi giorni di emergenza nazionale. Romero, laureata in medicina, ha pubblicato proprio ieri sera questo tweet: "Davvero felice di poter apportare il mio contributo nella lotta contro il COVID-19, formando parte del nostro sistema sanitario in questi giorni. Grazie anche al Betis per avermi reso tutto più facile. È il momento di rimboccarci le maniche!", le sue parole.