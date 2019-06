Da Zeman fino a Klopp, il Pantheon della ct Bertolini

Zdenek Zeman per il coraggio e il gioco offensivo, Pep Guardiola per l’innovazione, Carlo Ancelotti perché è un vincente e infine Jurgen Klopp fresco di vittoria della Champions League con il suo Liverpool. Questo il Pantheon della ct azzurra Milena Bertolini da lei illustrato ai microfoni di Radio Anch’Io all’indomani della vittoria sull’Australia nella prima gare della Coppa del Mondo in svolgimento in Francia: “Zeman per il suo coraggio e l'idea del calcio di attacco, Ancelotti perché è un grande allenatore, un vincente, e Guardiola per l'innovazione e l'idea di calcio che emoziona, come spettacolo. - spiega Bertolini – E poi c’è anche Klopp, insomma cerco di rubare il più possibile per migliorarmi. Squadra preferita? Il Barcellona, il suo gioco è molto adatto alle ragazze”.